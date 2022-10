Junger Mann stiehlt Schnaps und liefert sich Verfolgungsjagd in Lindau

In einem Ladengeschäft ist es am Freitag gegen 17.40 Uhr zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein 20-Jähriger wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Flaschen Schnaps in einem Rucksack verstaute und anschließend an der Kasse lediglich eine Dose Energy-Drink bezahlte. Er wurde nach dem Kassenbereich angesprochen und ins Büro gebeten. Bei der Aufnahme seiner Personalien flüchtete der Täter. Allerdings konnte ihm der Rucksack noch vor der Flucht entrissen werden.

Im weiteren Verlauf wurde er von zwei Zeugen verfolgt. Beim ZUP drehte sich der Täter um und warf die volle Dose in Richtung eines der Verfolger. Die Dose flog knapp an dessen Kopf vorbei. Dennoch bekam der Verfolger den Täter im Anschluss am Revers zu fassen. Dieser riss sich jedoch los, worauf der Verfolger zu Fall kam und sich verletzte. Er musste die Verfolgung daraufhin abbrechen.

Aus früherer Zeit liegen zwei Haftbefehle vor

Im Verlauf der Fahndung konnte der Täter am Europaplatz gestellt werden. Hierbei warf er ein Tütchen mit zwei Ecstasy-Pillen weg. Er wird nun wegen dem Ladendiebstahl, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurden noch zwei Haftbefehle festgestellt, weswegen er am Samstag dem Haftrichter vorgeführt wird.