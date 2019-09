Schnäppchenjagd im BRK-Kleiderladen

Schnäppchenjäger wieder aufgepasst: Am Mittwoch, 4. September, wird das Rote Kreuz im Landkreis Lindau laut Pressemitteilung in seinem Kleiderladen auf der Lindauer Insel wieder eine Schnäppchenjagd veranstalten. Kunden erhalten an diesem Aktionstag alle Waren zum günstigen Schnäppchenpreis von nur 1,50 Euro.

„Gutes aus zweiter Hand“ ist nach wie vor gefragt“, zeigt sich Susanne Übelher erfreut und hofft mit ihrem ehrenamtlichen Team wieder darauf, dass der Aktionstag wieder genauso erfolgreich verlaufen wird, wie der im vergangenen Jahr.

BRK: Vom Erlös profitieren alle

Damals konnte Kreisgeschäftsführer Hans-Michael Fischer eine überaus positive Bilanz des Schnäppchentages ziehen. „Der Erlös der verkauften Waren fließt ausschließlich in die Rotkreuzarbeit im Landkreis Lindau und kommt somit wieder allen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Lindau zugute“, berichtet der Geschäftsführer. „So wird mit dem Geld beispielsweise Einsatzbekleidung der Helferinnen und Helfer angeschafft oder die Ausbildung der Einsatzkräfte mitfinanziert“, ergänzt Susanne Übelher.

Aber nicht nur gut erhaltene Kleidungsstücke sind im Warensortiment, sondern auch Schuhe, Bettwäsche, Vorhänge und vieles andere mehr. „Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer nehmen die Kleidungsstücke an, arbeiten sie auf und tragen durch ihr Engagement dazu bei, dass das ganze Jahr über zum Beispiel Alleinerziehende, Arbeitslose, Flüchtlinge vergünstigt, und zwar um 50 Prozent, bei uns einkaufen können“, betont die für die Rotkreuz-Läden im Landkreis zuständige BRK-Mitarbeiterin Susanne Übelher.

Neben diesem Personenkreis dürfen natürlich alle Bürgerinnen und Bürger im Rotkreuz-Kleiderladen einkaufen und somit zur Finanzierung der Rotkreuzarbeit beitragen. Susanne Übelher weist darauf hin, dass der BRK Kreisverband immer auf der Suche nach freiwilligen Helfern für seine Rotkreuzläden ist.