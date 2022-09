Schmusekatze Anika sucht ein Zuhause

Die dreifarbige Katze Anika wurde mit ihren drei Jungen im Juli ins Tierheim gebracht. Ihre Kinder sind mittlerweile vermittelt. Sie selbst ist nun kastriert, tätowiert und geimpft, wie alle Katzen im Tierheim. Anika ist ungefähr zwei Jahre alt und eine zierliche Schmusekatze, die gern verwöhnt werden mag. Obwohl sie so zierlich ist, liebt sie Futter, vor allem Nassfutter. Nun sucht die Freigängerin ein neues Zuhause, in dem sie ungehindert ein- und ausgehen kann. Tierfreunde die sich für die noch recht verspielte Glückskatze Anika interessieren, können sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382 / 72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de