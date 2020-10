Schmorbrand löst Alarm aus

Braucht Sigmaringen einen Bioladen - und, wenn ja, in der Innenstadt oder in der Peripherie? Stadtrat Robert Lehn (Freie Wähler) hat in der Sitzung am Mittwoch lebhafte Diskussionen ausgelöst. Seine Kritik: Ein Investor will In der Au beim Annahaus ein Wohn- und Geschäftshaus mit einem bis zu 600 Quadratmeter großen Bioladen im Erdgeschoss errichten. Stadtbaumeister Exler habe die Anfrage im Alleingang abgelehnt, so Lehns Kritik.

Seit Jahren lässt die Stadt Handel ohne Einschränkung nur in der Innenstadt zu.