Schmierereien auf der Insel

Wiederholt ist es zu Schmierereien durch Graffiti im Bereich der Lindauer Insel gekommen. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Beginnend an den Containern am Parkplatz P5 der hinteren Insel ziehen sich die Schmierereien entlang der Promenade, weiter an der Hauswand der Volkshochschule, über den Pulverturm bis zu diversen Parkbänken. Sogar an einigen Bäumen wurde versucht die Sprühfarbe aufzutragen. Immer wurden dieselben Schriftzüge „RUP“ oder „PUP“ verwendet.

Der Schaden für die Beseitigung wird auf mehr als 3000 Euro geschätzt. Bislang gibt es keinen Tatverdacht.