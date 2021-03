Schmierereien an der Schulfassade

Der Hausmeister der Grundschule in Reutin hat der Polizei am Donnerstag der Polizei mitgeteilt, dass nun auch dort die Hausfassade beschmiert worden ist. In den vergangenen Tagen war es in der Nähe bereits zweimal zu Zwischenfällen gekommmen, bei denen tote Fischen und rohe Eier gegen eine Hauswand und auf einen Balkon flogen (wir berichteten). Der Sachschaden wird laut Polizeibericht auf mindestens 500 Euro beziffert. Die Tatzeit für die Sachbeschädigung an der Schule liegt nach Einschätzung der Polizei im Zeitraum von Dienstag, 9 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr.