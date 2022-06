Schleuser müssen fast drei Jahre in Haft

Zwei Jahren und neun Monate Haft sowie 6300 Euro Einziehung von Löhnen: Das ist das Ergebnis in einem Schleuserprozess am Landgericht Kempten. Wie die Staatsanwaltschaft Kempten mitteilt, ist das Urteil um die beiden türkischen Angeklagten rechtskräftig.

Bereits im April 2021 sind die Angeklagten, eine 50-Jährige und ihr Lebensgefährte, ein 46-Jähriger, in dem durch die Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) zur Bekämpfung der internationalen Schleuserkriminalität in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart geführten Ermittlungsverfahren nach umfangreichen verdeckten Maßnahmen in einem Großeinsatz festgenommen worden.

Schleusungen nach Italien und Deutschland

Die beiden Angeschuldigten schlossen sich nach den Ermittlungen spätestens Ende 2018 mit weiteren, insbesondere in der Türkei und Italien ansässigen, Tätern zusammen, um fortgesetzt Schleusungen von unerlaubt einreisenden Ausländern von der Türkei in den Schengenraum, zumeist nach Italien und in der Mehrzahl der Fälle auch weiter bis nach Deutschland, durchzuführen. Die Angeschuldigten und die übrigen Bandenmitglieder handelten hierbei in der Absicht, sich durch vierstellige Schleuserlöhne pro geschleuste Person eine Einnahmequelle von erheblichem Umfang zu verschaffen. Eine der insgesamt sechs Schleusungsfahrten führte im Juli 2019 über den Grenzübergang Lindau, eine weitere im August 2020 über den Grenztunnel Füssen. Insgesamt wurden rund 15 Personen geschleust, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.

Die Schleusungen verliefen demnach regelmäßig unter Einschaltung weiterer Mittelsmänner über die sogenannte Balkanroute. Von Italien wurden die Geschleusten insbesondere von den beiden Angeschuldigten abgeholt und überwiegend nach Deutschland verbracht.

Sechs Fälle in der Verhandlung

Nach Abschluss der Ermittlungen und Anklageerhebung im Januar 2022 kamen ab dem 3. Mai die von der Staatsanwaltschaft Kempten die angeklagten sechs Fälle zur Verhandlung. Die Angeklagten befanden sich seit Anfang des Jahres 2022 in Untersuchungshaft.

Aufgrund der erdrückenden Beweislage gaben die Rechtsanwälte der Angeklagten schon zu Verhandlungsbeginn zu verstehen, dass ihre Mandanten grundsätzlich zu Geständnissen bereit wären. Nach mehreren Verständigungsgesprächen kam es zu einer Verfahrensabsprache über das zu erwartende Strafmaß. Bereits am zweiten Prozesstag konnte der Vorsitzende das Urteil der Strafkammer verkünden.

Die Angeklagten wurden demnach wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern in drei Fällen sowie des Einschleusens von Ausländern in zwei Fällen verurteilt.