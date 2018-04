Schleierfahnder finden gefälschten Führerschein

Bei der Kontrolle eines 51-jährigen Mannes haben Schleierfahnder am Lindauer Bahnhof festgestellt, dass gegen den serbischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Berliner Staatsanwaltschaft vorliegt. Wegen der Sachlage wurde er festgenommen und am Sonntag dem Ermittlungsrichter in Kempten vorgeführt. Dieser hielt den Haftbefehl aufrecht und der Verhaftete wurde in die Justizvollzugsanstalt Kempten gebracht, teilt die Polizei mit.

Bei der Sachbearbeitung stellten die Fahnder außerdem fest, dass der Festgenommene einen gefälschten serbischen Führerschein mit sich führt. Deswegen wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen gegen den Mann eingeleitet.