Schlauer gegen Klauer

Ein Präventionsteam der Bundespolizei wird von Freitag, 17. bis Sonntag, 19. Juli, am Bahnhof Lindau interessierten Bürgern, insbesondere zum Thema Handgepäck- und Taschendiebstahl im Reiseverkehr, Rede und Antwort stehen. Die Präventionsbeamten der Bundespolizei zeigt dabei laut Pressemitteilung nicht nur man sich mit einfachen Mitteln und richtigen Verhaltensweisen vor Taschendiebstahl schützen kann, sondern ermöglicht auch den Blick hinter die Kulissen der Täter und demonstriert deren Tricks und Vorgehensweisen. Auch wer trotz aller Vorsicht einmal Opfer eines Diebstahls wurde, erhält dazu hilfreiche Tipps. Die Polizeibeamten sind an einem Informationsstand, mit Anschauungs- und Filmmaterial zu folgenden Zeiten vor Ort: 17. Juli, 10.30 bis 17 Uhr, 18. Juli, 8 bis 17 Uhr sowie am 19. Juli von 8 bis 15 Uhr.