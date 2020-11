Schlammschlacht zum Abschluss: Niklas Gathof überzeugt bei deutscher Meisterschaft

Kurz vor dem erneuten Lockdown im Amateursport wurden im bayerischen Obergessertshausen die deutschen Meistertitel im Mountainbike Cross Country in den Altersklassen Elite, U23 und Junioren vergeben. Das Rennen war geprägt von schwierigsten Bedingungen auf matschigem Untergrund, so dass viele Passagen selbst von Topfahrerinnen und -fahrern schiebend oder tragend bewältigt werden mussten. Zwei Mitglieder des toMotion Nachwuchs Teams TNT stellten sich den Herausforderungen dieses außergewöhnlichen Rennens und starteten in der Alterskategorie Junioren. Marcel Scheu musste jedoch einer gerade erst überstandenen Erkältung Tribut zollen und schied nach der zweiten Runde aus. Niklas Gathof fiel am Ende der dritten von vier Runden der 80-Prozent-Regel zum Opfer. Mit Rang 26 (Gathof) und 44 (Scheu) von 61 Teilnehmern erkämpften sich die beiden Nachwuchsfahrer vom Lindauer Mountainbike-Team toMotion Racing dennoch beachtliche Ergebnisse.

Niklas Gathof hatte bei der Auslosung der 61 Junioren-Startplätze kein Glück: sein Name verblieb bis zuletzt im Lostopf und so musste der 17-Jährige aus Amtzell im Allgäu von der letzten Startposition ins Rennen gehen. Nachdem es tags zuvor ausgiebig geregnet und der Regen erst kurz vor dem Start aufgehört hatte, waren die Streckenverhältnisse extrem nass und schmierig mit tiefen Matschlöchern und langen Schlammpassagen. „Kaum eine Schlüsselstelle war noch befahrbar“, schildert Gathof. Trotzdem arbeitete sich der toMotion-Fahrer bereits in der Einführungsrunde vom 61. auf den 45. Rang vor. „Der weitere Rennverlauf war recht einseitig: Laufen was das Zeug hält. Durch Stürze und Defekte machte ich immer mehr Plätze gut und die Schlammschlacht ging weiter.“ Erst kurz vor Ende der dritten Runde wurde Gathof vom alten und neuen Deutschen Meister sowie Junioren-Weltmeister Lennart Krayer überrundet, fiel damit der 80-Prozent-Regel zum Opfer und wurde aus dem Rennen genommen. Belohnt wurde sein Durchhaltevermögen mit dem 26. Platz der deutschen Junioren-Meisterschaft.

Sein Teamkollege Marcel Scheu musste bereits in der Startrunde feststellen, dass ihm eine bereits überstanden geglaubte Erkältung immer noch zu schaffen machte. Angesichts der ausgedehnten Schiebe- und Tragepassagen sowie einer streikenden Schaltung beschloss er gegen Ende der zweiten Runde, das Rennen auf Platz 44 vorzeitig zu beenden. „Glückwunsch an Niklas, er hat einen tollen 26. Platz erreicht“, freute er sich mit seinem Teamkameraden. Damit ist die Rennsaison 2020 auch für die beiden toMotion-Nachwuchsfahrer beendet. „Ich freue mich auf nächstes Jahr und hoffe, dass es dann wieder mehr Rennen gibt“, so Marcel Scheu.