Schlagerparadies am Gartenstrand

Nach den Nachhaltigkeitstagen und dem Zirkusfest am vergangenen Wochenende, steht die Gartenschau am Wochenende, 17. bis 19. September, ganz im Zeichen des Bayerischen Rundfunks, der drei Tage lang für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgt, wie es in einer Pressemtteilung heißt.

An allen drei Tagen wird der Ballon-Entertainer Tobi van Deisner Jung und Alt mit seiner Kunst erfreuen. Beginn ist am Freitag. Dann sorgen um 12, 14 und 16 Uhr „Suzan & Dennis“ für Live-Musik, der Bauchredner Sebastian Reich gastiert zusammen mit Bayerns komischstem Nilpferd, Amanda, in Lindau und Querbeet-Floristin Julia Hostlowsky gibt persönlich Gartentipps.

Am Samstag steht der Tag im Zeichen des Schlagers, denn BR Schlager präsentiert Claudia Jung und Vincent Gross. Seit mehr als 30 Jahren behauptet Jung ihren Platz im Schlagerolymp. Hits wie „Stumme Signale“, „Atemlos“, „Domani l’amore vincera“, „Komm und tanz ein letztes Mal mit mir“ oder „Auch wenn es nicht vernünftig ist“ haben nicht nur Schlagerfans dauerhaft im Ohr.

Gross ist einer der erfolgreichsten Jung-Stars des deutschen Schlagers. Seine Erfolgskurve geht seit Jahren konstant nach oben. Er steht für Lebensfreude und Optimismus. Er möchte die Menschen zuallererst glücklich machen. Das neue Album „Hautnah“ geht aber noch weiter. Vincent Gross hat jede Menge sehr persönliche Songs im Gepäck, die seine Fans ganz unmittelbar an ihn heranlassen.

„Dahaom is Dahoam“, heißt es dann am Sonntag. Die bayerische Familienserie im BR Fernsehen läuft immer Montag bis Donnerstag um 19.30 Uhr im BR Fernsehen. Seit 2007 gab es mehr als 2790 Folgen der erfolgreichen Vorabendserie. Am Sonntag, 19. September, kommen drei Schauspielerinnen, Ursula Erber (Theresa Brunner), Christine Reimer (Monika Vogl) und Brigitte Walbrun (Rosi Kirchleitner) am BR Wochenende nach Lindau auf die Gartenschau Bühne. Zwar wird keine Autogrammstunde möglich sein, doch die drei Darstellerinnen werden sicher einige Anekdoten zum Besten geben können.