Schlagabtausch wird erst am Ende heftig: So war die LZ-Podiumsdiskussion zur Hinteren Insel

Es ist normal, dass bei Podiumsdiskussionen, bei denen unterschiedliche Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen aufeinandertreffen, Zahlen und Fakten in den Raum gestellt werden. So war das auch am Montagabend. Einen Teil dieser Fakten kann nur die Verwaltung klären. Diese ist der Einladung der Lindauer Zeitung an der Podiumsdiskussion teilzunehmen, nicht gefolgt. Die LZ hat daraufhin am Dienstagvormittag Fragen an die Verwaltung geschickt, bisher aber noch keine Antwort erhalten. Wir werden einen Faktencheck nachreichen, sobald die Verwaltung Antworten liefert.