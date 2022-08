Schlagabtausch im Stadtbus

In einem Lindauer Stadtbus der Linie 5 ist es am Montag gegen 22 Uhr am Zentralen Umsteigeplatz in der Anheggerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem Mann im Alter von 29 Jahren gekommen, teilt die Polizei mit. Laut Zeugenaussagen verhielt sich der Mann im Bus aggressiv. Eine daraufhin gerufene Streife der Polizei Lindau nahm den 29-Jährigen dann in Gewahrsam. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von fast 1,5 Promille.

Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen im Gesicht und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Auch der 29-Jährige wurde im Gesicht leicht verletzt. Nach einer Blutentnahme und einer Begutachtung durch einen Arzt verbrachte der Mann den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.