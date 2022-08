Schlägerei auf der Römerschanze

Ein 39-jähriger Mann zeigte am frühen Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr bei der Bundespolizei in Lindau eine Körperverletzung an. Nach eigenen Angaben wurde er von mehreren Personen auf der Römerschanze geschlagen.

Nachdem auch eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion eingetroffen war, benannte er zwei dort noch angetroffene Männer im Alter von 28 und 29 Jahren. Allerdings war er sich nicht ganz sicher. Das dürfte wohl auch an seiner Alkoholisierung gelegen haben. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab nach Mitteilung der Polizeieinen Wert von fast 2,3 Promille. Alle Personalien der anwesenden Personen wurden aufgenommen, die Ermittlungen wurden von der Lindauer Polizeiinspektion übernommen.