Schlägerei am Zentralen Umsteigepunkt

Im Bereich des Zentralen Umsteigepunkts (ZUP) in Lindau in der Anheggerstraße ist es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier jugendlichen Mädchen gekommen. Dabei wurde eine 15-Jährige von drei 14-jährigen Mädchen zu Boden gestoßen und dann mit Schlägen und Fußtritten verletzt, heißt es im Polizeibericht. Die Schlägerei wurde von umherstehenden Jugendlichen mit ihrem Handy gefilmt.

Nachdem sich die 15-jährige Geschädigte befreien konnte, begab sie sich zuerst nach Hause und erzählte ihren Eltern von dem Zwischenfall. Diese fuhren mit ihr dann in das Krankenhaus nach Lindau. Dort wurde festgestellt, dass das Mädchen neben Schürfwunden auch eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Sie wurde zur Beobachtung im Krankenhaus Lindau behalten. Erst am Abend haben die Eltern dann bei der Polizei Anzeige erstattet.

Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall werden von der Ermittlungsgruppe der Lindauer Polizei geführt. Zeugen dieses Vorfalles und Personen, die Videoaufnahmen vom Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 08382 / 91 00 mit der Polizeiinspektion Lindau in Verbindung zu setzen.