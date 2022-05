Schläger halten Lindauer Polizei in Atem

Drei Polizeistreifen mussten anrücken, um Streithähne auf einem Supermarktparkplatz in der Zeppelinstraße auf der Lindauer Insel zu trennen. Der erste Anruf bei der Polizei ging am Samstag, 14. Mai, um 17.45 Uhr bei der Polizei ein. Weitere Anrufe folgten: Der Streit verlagerte sich demnach erst Richtung Thierschbücke und dann in den Bereich der Lindenschanze.

Die eintreffenden Polizeistreifen konnten die streitenden Parteien trennen. Aber die Aufnahme des Sachverhalts zeigte sich, wegen der gut angetrunkenen und recht aggressiven Art der Beteiligen, als schwierig, wie die Polizei mitteilt.

Krankenhaus-Personal ruft Polizei

Ein junger Mann musste mit zur Polizeidienststelle genommen werden, weil sich seine Identität vor Ort nicht feststellen ließ. Ein anderer hatte eine Verletzung am Kopf, wollte sich aber nicht vom Rettungsdienst versorgen lassen.

Als er dann doch ins Lindauer Krankenhaus gelangte, musste das medizinische Personal etwa eine Stunde später erneut die Polizei dazu rufen, weil der Verletzte jetzt in der Notaufnahme randalierte, so die Behörde.

Aus dem Krankenhaus verwiesen und zu Hause angelangt, wählte er dann erneut den Notruf. Der eintreffenden Polizeistreife gegenüber war er dann wiederum so uneinsichtig und aggressiv, dass er letztlich in Gewahrsam genommen wurde und seinen Rausch in einer Haftzelle ausschlafen musste.

Derzeit laufen jetzt Ermittlungen wegen der Schlägerei und wegen eines möglichen Missbrauchs von Notrufen.