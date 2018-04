Schlägerei führt zu Platzwunde

Bei einer Schlägerei, die sich am Samstag, 22 Uhr, in einer Gaststätte in Lindau-Aeschach, ist es zu einer Schlägerei zwischen drei betrunkenen Männern gekommen. In dessen Verlauf zog sich ein Beteiligter eine Platzwunde zu.

Der Verletzte wurde zunächst mit dem Rettungsdienst in das Lindauer Krankenhaus gebracht. Dort verweigerte der Mann dann aber jede Behandlung und begann zu randalieren. Letztlich griff er sogar noch das Krankenhauspersonal an.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen drei Personen.