Schiedsrichter des EV Lindau ist bei der Eishockey-WM dabei

Wenn am kommenden Freitag, 13. Mai, die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland beginnt, sind auch die EV Lindau Islanders vertreten. Zu verdanken hat der Oberligist dies Marian Rohatsch, der vom Internationalen Verband (IIHF) ins Aufgebot der Schiedsrichter berufen wurde.

Dass Marian Rohatsch die Farben des EV Lindau trägt, ist einem Zufall geschuldet. Besser gesagt der Freundschaft zu Marc Hindelang, wie es der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) einst vermeldete. Der EVL-Präsident und DEB-Vize bot Rohatsch nach dessen Karriereende als Spieler an, für Lindau als Schiedsrichter an den Start zu gehen. Schließlich muss jeder Klub gemäß DEB-Regularien ein gewisses Kontigent an Schiedsrichtern melden.

Marian Rohatsch will Vorbild für den Nachwuchs sein

„Ich bin froh, dass ich einen Verein gefunden habe, der mich unterstützt und für den ich hoffentlich auch ein gutes Aushängeschild bin und obendrein Vorbild für den Nachwuchs sein kann“, sagt der 38-jährige Rohatsch, der zuletzt die erste und vierte Finalpartie zwischen den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München geleitet hat. Mehr als 500 Spiele in Deutschland weist seine Statistik auf plus internationale Begegnungen wie beispielsweise in der Champions Hockey League.

Mit seiner Familie lebt der ehemalige Eishockey-Profi am Chiemsee. In Lindau ist er zwar selten, hat aber Kontakt zum EVL-Vorstand und verfolgt die Ergebnisse der Islanders. „Was sie in Lindau leisten, ist für so einen kleinen Verein schon beeindruckend“, sagt Rohatsch.