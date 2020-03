Schicken Sie uns Ihren kreativsten Zeitvertreib

Die Schule ist geschlossen, die Eltern im Homeoffice. Wer kann, sollte zu Hause bleiben, auch am Wochenende. Um die Zeit zu vertreiben, ist Einfallsreichtum gefragt. Emma und Julia Roither (Foto) zum Beispiel trainieren Judo im Garten. Wie vertreiben Sie sich die Zeit? Die Lindauer Zeitung sammelt in den kommenden Tagen und Wochen kreative Ideen. Schicken Sie und Ihre Fotos – gerne mit einer kleinen Geschichte – an redaktion@lindauer-zeitung.de. Wer kann und möchte, darf an diese Adresse auch Video-Schnipsel schicken. Die LZ wird diese in den kommenden Tagen zu einem Film verarbeiten und auf www.schwaebische.de veröffentlichen. Foto: Yvonne Roither