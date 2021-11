Scheinehen: Bei internationalem Polizeieinsatz Wohnungen im Landkreis durchsucht

Haben sie Scheinehen in Tschechien organisiert, um vietnamesischen Staatsangehörigen ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zu verschaffen? Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kempten hat die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart und die Polizei der Tschechischen Republik am Mittwoch mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in der Tschechischen Republik und in Deutschland durchsucht – auch im Landkreis Lindau.

Gegen wen sich die Ermittlungen richten

Wie die Staatsanwaltschaft Kempten und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, wurden am Mittwoch Wohnungen und Geschäftsräume in Lindau und einer Gemeinde im Landkreis Lindau, Waldsassen sowie in Karlovy Vary (Karlsbad) und Sokolov (Falkenau) in der Tschechischen Republik durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt fünf Personen, wobei es sich um zwei deutsche, einen tschechischen und zwei vietnamesische Staatsangehörige handelt.

Umfangreiches Beweismaterial

Ihnen wird vorgeworfen, Scheinehen zwischen tschechischen und vietnamesischen Staatsangehörigen in Tschechien arrangiert und fingierte Wohnsitze im Bodenseeraum bereitgestellt zu haben. Dadurch sei es den vietnamesischen Staatsangehörigen ermöglicht worden, einen Aufenthaltsstatus für die Arbeitsaufnahme in Deutschland zu erhalten. Damit haben sie gegen Paragraph 9 des Freizügigkeitsgesetzes verstoßen, welcher falsche oder unvollständige Angaben zu Erlangung einer EU-Aufenthaltskarte bei EU-Bürgern unter Strafe stellt.

Bei den Durchsuchungen konnte laut Pressemitteilung umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Die Auswertung des Beweismaterials und die Ermittlungen dauern an.