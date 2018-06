Scheibe im Stadtbus zerborsten

Nach dem Versehen eines Stadtbusfahrers ist am Freitagmorgen während der Fahrt der Linie 3 die Scheibe eines Busses zerborsten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Stadtwerke haben schnell einen Ersatzbus geschickt.

Der Busfahrer ist mit dem Bus der Linie 3 pünktlich um kurz vor halb acht aus Oberreitnau in Richtung ZUP gefahren. Nach der Haltestelle Hoyren ist er aus Versehen nach links in Richtung Hochbuch abgebogen, weil er die zwei Stunden zuvor am Steuer des Busse der Linie 2 saß. Als der Fahrer seinen Fehler bemerkt habe, so berichtet es Betriebsleiter René Pietsch auf Anfrage der Lindauer Zeitung, habe er im Achrainweg gewendet. Dabei habe er das Straßenschild berührt, so dass auf der linken Seite die Scheibe hinter dem Fahrersitz einen Sprung bekam. Der Fahrer habe die Fahrgäste gebeten, sich in den hinteren Teil des Busses zu begeben und sei zur nächsten normalen Haltestelle Krankenhaus gefahren. Dort war laut Pietsch ein Tausch mit einem Ersatzbus geplant. kurz vor dem Ziel platzte die Scheibe aber ganz und zerbarst in viele kleine Scherben. Da kein Fahrgast mehr auf dem Platz saß, kamen alle mit dem Schrecken davon. An der Haltestelle Krankenhaus seien die Fahrgäste nach kurzer Wartezeit mit dem Ersatzbus zum ZUP gefahren. Pietsch entschudligte sich bei den Fahrgästen und bat um Verständnis, dass auch die Busfahrer Menschen mit kleinen Fehler sind: „Leider kann sowas passieren.“