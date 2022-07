Scheibe eines Autos eingeschlagen

Eine 56-jährige Autofahrerin hat der Polizei am Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass ein bisher unbekannter Täter an ihrem Fahrzeug einen Stein in die Heckscheibe geworfen hat. Der Stein flog durch den Innenraum des Autos und beschädigte dann auch noch die Frontscheibe von innen. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum vom Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen dieser Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.