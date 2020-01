Schausteller vom Lindauer Jahrmarkt soll für Einbrüche verantwortlich sein

Er hat während des Jahrmarkts versucht, in mehrere Häuser einzubrechen. Nun hat die Kriminalpolizei einen 28-jährigen Schausteller als Täter ermittelt. Allerdings sitzt dieser bereits im Gefängnis.

Am Jahrmarktswochenende ist es in Lindau offenbar gleich zu mehreren Einbruchsversuchen gekommen. Der Täter wollte in insgesamt fünf Objekte einsteigen, darunter auch ein Kindergarten und zwei Schulen, einzubrechen, heißt es im Polizeibericht. Lediglich in einem Fall gelang ihm dies, dabei stahl er aus einem Büro zwei Auto-Zulassungsbescheinigungen. Insgesamt entstand bei den Einbrüchen ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe.

Nach der Auswertung der Spuren hat die Lindauer Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin in Ulm und dem Bayerischen Landeskriminalamt den Verdächtigen nun ermittelt. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann. Dieser sitzt allerdings bereits im Gefängnis ein, da er nach den in Lindau begangenen Taten für weitere Einbrüche im Bereich Neuburg an der Donau in Frage kommt, wo er auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen wurde. Er war der Polizei bereits wegen einschlägiger Taten bekannt.

