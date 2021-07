Schauspieler lesen vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Lesekreis der ganz besonderen Art erlebten die Bewohnerinnen und Bewohner des Maria-Martha-Stifts in Lindau: Während normalerweise Ehrenamtliche wöchentlich von Bewohnern angeregte Texte im Altenheim am Kleinen See lesen, waren mit Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider diesmal echte Schauspiel-Profis zu Gast. Die beiden Darsteller sind einem größeren Publikum zum Beispiel aus dem Komödienstadel sowie Eleonore Daniel aus der TV-Serie „Rosenheim Cops“ bekannt. Bei ihrer szenischen Lesung im Garten des Altenheims trugen sie unter dem Motto „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, überwiegend Vergnügliches von Morgenstern, Ringelnatz, Busch und Loriot vor und trafen damit genau den Geschmack der rund 25 heiteren Menschen im Publikum.