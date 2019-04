Schauplatz eines Verbrechens: Bahnwärterhäuschen wird neu aufgebaut

Es ist die Kulisse eines grausamen Verbrechens gewesen. Jetzt ist das ehemalige Bahnwärterhäuschen in Zech abgerissen und soll wieder neu aufgebaut werden. „Es wird genau so wieder aufgebaut, wie es war“, sagt Auftraggeber Wolfgang Hauser im Gespräch mit unserer Zeitung. Einzig die alte Garage, die auf dem Foto zu sehen ist, bleibt bestehen.

Vor etwas mehr als zwei Jahren war der Vater von Wolfgang Hauser in dem Haus am Zecher Bahnübergang getötet worden. Der mutmaßliche Täter soll das Haus danach in Brand gesteckt haben.

Das Landgericht hat den Rumänen, der Mitglied einer Bettlergruppe war, mittlerweile zu einer lebenslangen Haftstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, weil die Anwälte des Mannes beim Bundesgerichtshof eine Revision beantragt haben.

Wolfgang Hauser möchte das neue Haus entweder verkaufen oder vermieten. Denn eines steht für ihn fest. „Selbst einziehen werde ich nicht.“

