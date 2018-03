Schauer lässt Samstagmorgen im Eichwald 16 Bäume fällen

Völlig überraschend hat Thermeninvestor Andreas Schauer bereits am Samstag im Eichwald Bäume fällen lassen. Die Stadt hatte ihm in der Früh die Baugenehmigung erteilt, so dass um kurz nach 7 Uhr die Fällarbeiten beginnen konnten. Nachdem der Bund Naturschutz das Verwaltungsgericht eingeschaltet hatte, erreichte die etwa zwei Stunden später einen vorläufigen Stopp. Am Montag wird die Richterin entscheiden, ob und wann die Fällarbeiten weitergehen dürfen.

Die Stadtverwaltung habe Schauer in der Früh die Baugenehmigung erteilt, berichtet Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer auf Anfrage der Lindauer Zeitung. Daraufhin habe der die Arbeiter mit dem Fällen der Bäume beauftragt. Der Anwalt der Stadt habe außerdem den Anwälten des Bund Naturschutz darüber informiert, dass die Baugenehmigung erteilt ist und dass die Fällarbeiten laufen.

Anwohner wurden um kurz nach 7 Uhr durch Motorsägen aufgeschreckt

Im Eichwald waren Anwohner aufgeschreckt, als um kurz nach 7 Uhr die Arbeiten begannen und Motorsägen zu hören waren. Schnell hat sich ungefähr ein Dutzend Thermengegner dort versammelt. Die Stimmung war aggressiv, die Anwohner waren über die überraschende Aktion verärgert. Aber sie konnten nicht auf das Gelände. Denn Schauer hatte einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt. Der Investor begründet das im Gespräch mit der LZ mit der Sicherheit, denn ein Betreten des Geländes während laufender Fällarbeiten wäre gefährlich.

Außerdem waren viele Polizisten aus Kempten und Lindau vor Ort. Insgesamt waren so mehr als 50 Polizisten und private Sicherheitskräfte versammelt, die gut einem Dutzend Thermengegnern gegenüber standen. Hans-Jörg Kleinle von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Kempten bestätigte am Sonntag auf Anfrage der LZ, dass der Polizeieinsatz vorbereitet war: „Die Polizei war informiert, dass die Bäume gefällt werden sollten.“

Die Thermengegner reagierten nicht nur aufgeregt, sondern auch, indem der Bund Naturschutz seine Anwälte dazu brachte, die vorbereitete Klage gegen die Baugenehmigung beim Verwaltungsgericht einzureichen und auf eine Eilentscheidung zum Stopp der Fällarbeiten zu drängen. Vor Ort überreichte jemand das Drängen auf Eilentscheidung auch an die Polizei.

Nach Telefonat mit einer Richterin ließ die Stadt die Fällarbeiten unterbrechen

Widmer berichtet, dass es daraufhin zu Telefonaten zwischen der Richterin des Verwaltungsgerichts und Lindaus Stadtjuristin Tanja Bohnert gekommen sei. Die Richterin habe der Stadt die Wahl gelassen, die Fällarbeiten freiwillig einzustellen, andernfalls werde sie sofort eine Eilentscheidung treffen. Daraufhin habe Bohnert einem vorläufigen Ende der Fällarbeiten zugestimmt.

16 Bäume hatten die Arbeiter im Eichwald bis dahin bereits umgesägt. Somit stehen noch fünf, die auch noch umgesägt werden sollen, außerdem stehen noch die Bäume, die im Eichwald lediglich umgepflanzt werden sollen. Die Richterin will nach dem Studium von Klageschrift und Erwiderung der Stadt am Montag über die einstweilige Verfügung entscheiden. Danach ist klar, ob die Arbeiter weitermachen dürfen. Eine Entscheidung über die eigentliche Baugenehmigung der Therme wird wahrscheinlich erst im Laufe des Frühjahrs folgen.

Investor Schauer spricht von „ganz normal geplanten Vorgängen“

Warum die Stadt die Baugenehmigung zu solch ungewöhnlicher Zeit zugestellt hat, dazu sagt Widmer nichts. Schauer selbst erklärt das Vorgehen mit der Zeitnot. Denn Stadtratsentscheidung am Mittwoch, Notarvertrag am Donnerstag sowie Veröffentlichung des Bebauungsplans im Amtsblatt am Samstag waren so eng getaktet, dass nicht viel Zeit blieb bis zum Ende der gesetzlichen Fällfrist an diesem Mittwoch. Und die von ihm beauftragte Fällfirma habe am besten an diesem Samstag Zeit gehabt. „Das waren alles ganz normal geplante Vorgänge“, wundert er sich über die Aufregung, Schauer finde nichts Ungewöhnliches daran, am Samstagmorgen um 7 Uhr mit Fällarbeiten zu beginnen.

Das sehen die Thermengegner Erich Jörg und Isolde Miller vom Bund Naturschutz und Stadtrat Jürgen Müller ganz anders. Müller hatte gegen 7.45 Uhr auf dem Heimweg vom Wochenmarkt auf der Insel aus der Ladestraße gesehen, was im Eichwald vor sich ging, wie er der LZ am Sonntag berichtet. Auf der Eichwaldstraße habe empörte Anwohner getroffen. „Damit hatte keiner gerechnet“, sagte Müller, der sich am Donnerstag und Freitag in der Stadtverwaltung erkundigt hatte, wann die Baugenehmigung erteilt werden sollte. Er habe keine Antwort bekommen. Angesichts des Polizeiaufgebots sei aber sofort klar gewesen: „Das muss alles im Vorfeld genau geplant worden sein.“ Müller spricht von einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ und schimpft: „Ich fand es brutal und hinterfotzig. ich bin entsetzt, wie das abgelaufen ist. Sowas habe ich noch nie erlebt.“

Thermengegner beklagen „eiskaltes Kalkül“, um den Rechtsstaat auszuhebeln

Ähnlich geht es Miller, die sich vor allem angesichts des Polizeiaufgebots an Wackersdorf erinnert fühlte. Da am Vorabend Bagger und andere Geräte im Eichwald abgeladen worden seien, habe man bereits vermutet, dass sich am Samstag was tun könnte. Und tatsächlich habe sie um kurz nach 7 Uhr einen Anruf bekommen: „Die Sägen gehen los.“ Weil BN-Kreisvorsitzender Erich Jörg am Samstag nicht in Lindau war, sei sie selbst sofort losgefahren. Um kurz nach halb acht habe sie dann sehen müssen, dass die großen dicken Eichen bereits umgesägt waren. „Die waren unglaublich schnell.“ Und so habe auch der schnelle Einsatz ihre Anwälte kaum mehr was verhindern können.

Miller kritisiert, dass Stadt und Schauer im Zusammenspiel den Rechtsstaat ausgehebelt hätten. „Das war das eiskalte Kalkül, Tatsachen zu schaffen“, das sie als „moralisch verwerflich“ bezeichnete. Damit habe man ein faires rechtsstaatliches Verfahren verhindert. Denn dem BN sei es vor allem um den Erhalt der mehr als hundert Jahre alten Bäume gegangen, dafür sei es jetzt zu spät.

Jörg hat sich am Sonntag im Eichwald umgesehen und spricht von „einem Bild der Verwüstung“. Die Stadt habe alles getan, „um dem Herrn Schauer zu Diensten zu sein“. Jörg hofft dennoch weiter, dass das Gericht den Neubau der Therme noch stoppt: „Das mag formal legal sein, aber wie das alles generalstabsmäßig vorbereitet wurde, das sagt einiges aus. Vielleicht bringt das auch den heißesten Befürworter der Therme zum Nachdenken: So darf man mit einem Landschaftsschutzgebiet nicht umgehen.“