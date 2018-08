Schamanen und Naturheiler „weihen“ Lindauer Inselhalle

Heiler, Hellseher und Schamanen verzaubern vom 24. bis 26. August die Inselhalle in Lindau. Mit mehr als 80 Ausstellern ist die „Happiness“-Messe eine der größten Esoterik- und Gesundheitsmessen in Deutschland, wie der Veranstalter mitteilt. Die Aussteller nehmen die Besucher mit in die Welt des Übersinnlichen. Stargast ist Braco aus Kroatien. Laut diversen Medienberichten heilt er die Besucher bei seinen „Begegnungen mit Bracos Blick“, indem er sie einfach nur schweigend anstarrt.

Gleich eine der ersten Veranstaltungen, die in der nun auch offiziell eröffneten Lindau Inselhalle stattfindet, bringt damit eine durchaus interessante Veranstaltung in die moderne Halle. Geistheiler und Schamanen „weihen“ die Inselhalle gewissermaßen mit Räucherstäbchen und Trommeln, mit Lichtkristallen und energetischen Kunstwerken ein. Mehrere Aussteller präsentieren zudem Kristalle, Schmuck und Edelsteine sowie energetische Kunstwerke. Ein großes Thema der Messe ist auch die Wasseraktivierung sowie Wasserenergetisierung, welche von mehreren Ausstellern in unterschiedlicher Art und Weise behandelt wird. Man kann bei der Messe außerdem seine Aura auf einem Bildschirm sehen und ein Bild inklusive Analyse mit nach Hause nehmen, schreibt der Veranstalter weiter. Besucher können sich auch verschiedenen Schnupperbehandlungen hingeben, wie beispielsweise Reiki, Shiatsu, Matrix oder anderen energetischen Heilweisen.

Messehöhepunkt ist die „Begegnung mit Braco“, der in drei „Sessions“ in Lindau die Besucher an seinem „Blick“ teilhaben lässt, der angeblich Schmerzen lindern und Menschen heilen soll.

Bereits seit zehn Jahren kommen jedes Jahr mehr als 2000 Besucher zu dem Fachkongress in die Inselhalle, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Themenpalette ist weit gestreut und umfasst mehr als 100 Fachvorträge, die in sechs Vortragsräumen parallel stattfinden und im Eintrittspreis von zwölf Euro enthalten sind. Nicht nur Naturheiler sondern auch einige der bekanntesten Hellseher Deutschlands stehen für persönliche Beratungen zur Verfügung.

Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 19 Uhr. Reduzierte Eintrittskarten sind in der Galerie Buddhapalace in Lindau neben dem alten Rathaus erhältlich.