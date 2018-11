Schachteam muss knappe Niederlage hinnehmen

Am vierten Spieltag der Schach-Landesliga hat die Mannschaft des Lindauer Schachklubs ihre erste Saisonniederlage in der Landesliga Oberschwaben hinnehme. Trotz des unglücklichen 3:5 zu Hause gegen Weingarten 1 hielten die Gastgeber den dritten Tabellenrang.

Gegen die etwa gleichwertig aufgestellten Gäste hielten die Lindauer lange mit, verloren jedoch nach fast fünf Stunden Kampf recht unnötig. Nach einem Auftaktremis durch Harald Schulze am vierten Brett geriet Lindau zunächst in Rückstand, als Gebhard Eiler am zweiten und Alfons Raiber am fünften Brett ihre Partien zum 0,5:2,5 verloren. Noch vor der ersten Zeitkontrolle schafften Karl Steudel am Spitzenbrett eins und Holger Lassahn an Brett drei mit zwei makellosen Angriffspartien den Ausgleich. Nun schien jedes Ergebnis möglich, da die verbliebenen drei Partien aus Lindauer Sicht recht ausgeglichen standen. Doch nur Xaver Fichtl an Brett 6 gelang ein Remis, während Heiko Roth und Günter Scherbaum an den Brettern sieben und acht zum 3:5 Endstand verloren.

Durch teilweise überraschende Ergebnisse der Konkurrenz bleibt Lindau in einer ausgeglichenen Liga weiter auf Tabellenrang drei.