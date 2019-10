Schachnachwuchs misst sich

Die besten jungen Schachspieler aus der Region haben sich am Bodensee-Gymnasium in Lindau zu den Kreisjugendeinzelmeisterschaften Oberschwaben Süd getroffen. Gespielt wurde in sechs Altersklassen von U8 bis U18, und mit dabei waren acht Schüler des Bodensee-Gymnasiums. Nur die ersten sechs Spieler in jeder Altersklasse qualifizierten sich für die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften in Dezember. Aus Lindau sind das Manoel Wind, Simon Baron, Adrian Kaz und Jonas Steur. Foto: pr