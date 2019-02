Schachjugendspieler aus Lindau siegt in Markdorf

Bei einem offenen Jugendturnier in Markdorf am Samstag hat der Lindauer Schachspieler Adrian Kaz gegen alle Rivalen gewonnen. Das Turnier war die dritte Runde der Jugendturnierserie Oberschwaben Süd unter der Leitung von Martin Zebandt. Drei Lindauer nahmen am B-Turnier teil, an welchem Spieler mit einer Spielstärke unter 1000 DWZ ihre Kräfte messen konnten. Alle drei kamen unter die besten sechs.

Turniersieger Adrian Kaz gewann die ersten fünf Runden mühelos und konnte es sich leisten, am Schluss zweimal ein Unentschieden zu spielen. Mit sechs aus sieben Punkten siegte er knapp vor Udo Durach aus Leutkirch. Auf den vierten Platz kam Manoel Wind aus Lindau mit fünf Punkten. Maximilian Garde wurde Sechster mit 4,5 Punkten.

Im A-Turnier für stärkere Spieler konnte sich Jan Fuchsloch aus Riedlingen vor der Konkurrenz absetzen. Philipp Ritter, der einzige Lindauer Teilnehmer, belegte den vierten Platz mit Punkten.