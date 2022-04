Schachclub Lindau spielt sich für das Topspiel warm

Mit einem nie gefährdeten 5:3 Auswärtssieg in Obersulmetingen bleibt die erste Mannschaft des Schachclubs Lindau weiter in der Landesliga Oberschwaben ungeschlagen. Die Tabellenführung haben die Lindauer aber dennoch verloren. Da die punktgleichen Mengener höher gewannen, zogen sie knapp an Lindau vorbei.

Beim Spiel in Obersulmetingen waren die Lindauer schnell auf Erfolgskurs. Alfons Raiber gewann am siebten Brett als Erster, als er seinem Gegner nach überlegener Eröffnung Material abnahm und zur Aufgabe zwang. Wenig später siegten auch Günter Scherbaum am achten und Harald Schulze am vierten Brett – beide durch energische Mattangriffe auf den König. Somit stand es zwischenzeitlich 3:0 für die Lindauer. Das erlaubte es dem Jüngsten im Team des Schachclubs Lindau an Brett sechs, Julius Weissenberger, ein Remisangebot des Gegners in ausgeglichener Stellung anzunehmen. Wenig später verkürzte Obersulmetingen auf 1,5 zu 3,5: Thomas Jäckel hatte es am dritten Brett mit dem nominell stärksten Gegner zu tun, hielt lange stand, verlor jedoch in einer schwierigen Mittelspielkombination. Für den Siegpunkt zum 4,5 sorgte dann Karl Steudel am Spitzenbrett eins, der nach Qualitätsgewinn ein überlegenes Endspiel sicher nach Hause brachte. Anschließend einigte sich Stefan Greussing an Brett fünf auf Remis in einem nicht zu gewinnenden Turmendspiel. Am längsten sitzen musste wieder einmal Holger Lassahn am zweiten Brett, der in einem schwierigen Endspiel nach fast fünf Stunden Spielzeit zum 5:3-Endstand aufgeben musste.

SF Mengen im Vorteil

Damit haben sich die Lindauer für das Spitzenspiel warmgespielt. Zum Showdown gegen die SF Mengen kommt es am Sonntag, 22. Mai. Spielbeginn ist um 10 Uhr. „Da muss unbedingt gewonnen werden, um den Meistertitel und Aufstieg in die Verbandsliga erstmals zu sichern, da die Brettpunktebilanz und das Restprogramm eindeutig für Mengen sprechen“, heißt es in der Mitteilung des Schachclubs Lindau.

Zu Ende ist die Saison schon für die zweite Mannschaft des Schachclubs Lindau in der Kreisliga Süd. Zum Abschluss gab es ein 3:3-Unentschieden gegen die auf dem vorletzten Rang stehenden SF Wetzisreute II. Anas Mhana und Alwin Zimmermann gewannen ihre Partien, Mike Montgomery und Philipp Streitenberger steuerten je ein Remis bei, womit Lindau II in der Abschlusstabelle auf dem dritten Platz hinter dem SK Leutkirch II und dem SK Markdorf II rangiert. Erfolgreichster Lindauer Spieler der Saison war Philipp Streitenberger mit positivem Score vor Neuzugang Anas Mhana, der am ersten Brett immerhin 50 Prozent der Punkte erzielte.