Schachclub Lindau schreibt Titel ab

Der Erfolg von der Vorsaison garantiert nicht automatisch auch Erfolg in der darauffolgenden Spielzeit. Das muss gerade der Schachclub Lindau erkennen, der nach der Vizemeisterschaft mit dem Titel liebäugelte. Aber bisher läuft es überhaupt nicht: Nach zwei Spielen sind die Lindauer noch punktlos. Beim Meisterschaftsfavoriten SK Markdorf gab es am Sonntag eine deftige 1:5:6,5-Klatsche. Den Titel hakte der SCL nach der Partie ab.

Gegen die in Bestbesetzung spielenden Markdorfer war Lindau an allen Brettern nach der Ranglistenplatzierung unterlegen und gewann keine einzige Partie. „Die Niederlage zeichnete sich schnell ab, da mehrere Spieler bereits in der Eröffnungsphase unter Druck gerieten“, heißt es in der SCL-Mitteilung. So musste Harald Schulze am fünften Brett ebenso aufgeben wie Thomas Jäckel, der erstmals am Spitzenbrett eins eingesetzt, gegen den nominell stärksten Spieler der Liga (Dieter Knödler) recht chancenlos war.

Kein einziger Sieg

Nach einem Remis von Gebhard Eiler an Brett drei setzte sich die Niederlagenserie fort: Günter Scherbaum und Alfons Raiber hatten sich an den beiden hinteren Brettern aussichtsreiche Stellungen erarbeitet, setzten aber ungenau fort und zogen den Kürzeren. Unterlegen war auch Karl Steudel an Brett zwei, der ein kompliziertes Turmendspiel verlor. Besser machten es Holger Lassahn am vierten und Stefan Greussing am sechsten Brett, die mit solider Leistung lange Endspiele remis gestalteten und nach fünf Stunden Spielzeit zumindest noch zwei halbe Zähler zum 1,5:6,5-Endstand einfahren konnten.

Nach den Pleiten gegen die beiden bisher ungeschlagenen Tabellenführer (Markdorf und SV Weingarten) kommt laut dem SCL am Sonntag, 13. November, mit dem aktuellen Dritten SC Obersulmetingen ein gleichwertiger Gegner nach Lindau. Momentan belegt der SCL den vorletzten Rang vor der TG Biberach 2, weshalb schon ein gewisser Druck da ist. „Da muss unbedingt gepunktet werden“, so die Lindauer in ihrer Mitteilung.