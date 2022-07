Schachclub Lindau nimmt sich den Aufstieg vor

Auf der Jahreshauptversammlung hat der Schachclub Lindau ambitionierte Ziele geäußert. Die zweite Mannschaft, die in der Kreisklasse spielt, soll nächste Saison für das Ziel Aufstieg verstärkt werden. Und die Erstvertretung, die nur denkbar knapp den Meistertitel in der Landesliga verpasste, nimmt in der kommenden Saison 2022/2023 einen neuen Anlauf in Richtung Verbandsliga.

Das erklärte Spielleiter Mike Montgomery in seinem Bericht über Mannschaften und Turnier vor 17 der 40 Mitglieder im Vereinsheims des ESV Lindau in der Ladestraße. Hier finden nun die Vereinsabende statt, nachdem das Vereinslokal am Langenweg geschlossen wurde.

Anerkennung für seine Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit bekam Thomas Jäckel, der laut Mitteílung des Schachclubs Lindau mit „sensationellen 8,5 Punkten aus neun Partien“ neuer Clubmeister ist – klar vor Xaver Fichtl mit sechs Punkten und dem Vorjahresmeister Karl Steudel mit fünf Punkten aus neun Begegnungen.

Mitglieder bestätigen bewährtes Führungsteam

Jäckel übernimmt von nun an auch mehr Verantwortung im Schachclub Lindau. Mit ihm und Steffen Baron werden künftig zwei Vertreter für Vorstand und Kasse neu besetzt und eingearbeitet. Das bewährte Führungsteam wurde zudem einstimmig im Amt bestätigt: Xaver Fichtl (erster Vorstand), Mike Montgomery (Spielleiter und Jugendtrainer), Günter Scherbaum (Schriftführer, Pressewart und Jugendtrainer), Alwin Zimmermann (Kassenwart), Harald Schulze und Karl Steudel (beide Kassenprüfer).

Trotz leichtem Plus einigten sich die Mitglieder per Abstimmung auf eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im nächsten Jahr, „da nun Gebühren für Vereinsabende und Spielbetrieb anfallen und ausgeglichen werden müssen“, so der Club in seiner Mitteilung. Eine besondere Ehrung gab es auch: Phillip Streitenberger feiert sein 60. Jahr als Mitglied im Schachclub Lindau.

Und zum Abschluss wurde im Vereinsheim an der Ladestraße auch noch Schach gespielt: Das traditionelle Blitzturnier zum Abschluss der Hauptversammlung gewann Oliver Omert deutlich mit 8,5 Punkten aus neun Partien gefolgt von Karl Steudel mit sieben und Jäckel mit sechs Punkten.