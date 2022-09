Schachclub Lindau leistet sich Fehlstart

Die erste Mannschaft des Schachclubs Lindau hat in der Landesliga Oberschwaben einen klassischen Fehlstart hingelegt. Im Heimspiel gegen den SV Weingarten gab es eine 2,5:5,5-Niederlage. Eine Rolle spielten dabei die Ausfälle auf Lindauer Seite: Urlaubs- und krankheitsbedingt mussten die Gastgeber auf drei Stammspieler verzichten.

Vermeidbare Niederlagen

In dieser Personallage sei das „nominell zweitbeste Team der Liga“ laut Lindauer Mitteilung zu stark für die Inselstädter gewesen, da diese zusätzlich auch noch einige Punkte verschenkten. Schon früh geriet Lindau auf die Verliererstraße. Nach einem Remis zum Auftakt durch Gebhard Eiler an Brett zwei mussten Alfons Raiber (Brett sechs) und Karl Steudel (Spitzenbrett) jeweils eine vermeidbare Niederlage einstecken. Mit einer überzeugenden Angriffspartie verkürzte Anas Mhana (Brett acht) auf 1,5:2,5. Günter Scherbaum (Brett fünf) und Xaver Fichtl (Brett sieben) überzogen risikoreich ihre Stellungen und mussten ebenso aufgeben wie der Jüngste im Team, Julius Weissenberger. Stefan Greussing gewann die verbliebene Partie am dritten Brett mit der besten Lindauer Leistung in einem komplizierten Endspiel nach fast fünf Stunden Spielzeit und verkürzte dadurch auf den Endstand von 2,5 zu 5,5.

Wohl wieder in Bestbesetzung treten die Lindauer am zweiten Spieltag am Sonntag, 16. Oktober, um 10 Uhr beim SK Markdorf an.

Besser startete dagegen die zweite Lindauer Mannschaft. In der Kreisliga Oberschwaben gab es einen 4:2-Auswärtserfolg gegen den SC Weiler im Allgäu 2.