Schachclub Lindau klettert nach oben

Mit dem zweiten Sieg in Folge hat sich die erste Mannschaft des Schachclubs Lindau auf den dritten Tabellenplatz der Landesliga Oberschwaben vorgearbeitet. Beim SV Jedesheim 2 siegten die Lindauer am vergangenen Sonntag unerwartet klar mit 5,5:2,5.

Gegen die bisher verlustpunktfreie Reserve des Oberligisten Jedesheim kamen die Lindauer schnell auf die Siegerstrasse: Anas Mhana am achten Brett sowie Stefan Greussing an Brett vier überspielten ihre Gegner bereits in der Eröffnungsphase zum frühen 2:0.Greussing erhöhte damit sein Score auf 3,5 Punkte aus vier Partien und gehört nun zu den besten Punktesammlern der Landesliga. Zwei Remispartien von Holger Lassahn am dritten und Xaver Fichtl am siebten Brett in ausgeglichenen Stellungen hielten den Abstand aufrecht. Noch vor der ersten Zeitkontrolle erhöhte Karl Steudel am zweiten Brett mit einem energischen Königsangriff auf 4:1, womit nur noch ein Remis aus drei Partien zum Gewinn der Begegnung nötig war.

Günter Scherbaum sichert Lindau vorzeitig den Sieg

Dafür sorgte wenig später Günter Scherbaum am fünften Brett, dessen Gegner mit einem Remis nicht zufrieden war, die Stellung überzog und zum 5:1-Zwischenstand mattgesetzt wurde. So war es auch nicht mehr spielentscheidend, dass Alfons Raiber am sechsten Brett ein ausgeglichenes Endspiel in Zeitnot nicht mehr halten konnte und aufgeben musste. Die längste Partie spielte Thomas Jäckel am Spitzenbrett eins, der allen Gewinnversuchen seines Gegners standhielt und ein Remis zum 5,5 zu 2,5-Endstand erreichte.

Der Schachclub Lindau steht in der Landesliga auf Platz drei und würde sich mit einem weiteren Sieg im nächsten Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SF Vöhringen (Sonntag, 22. Januar, 10 Uhr) im vorderen Tabellendrittel festsetzen. Nach dem Fehlstart – zu Beginn gab es zwei Pleiten gegen den SV Weingarten (2,5:5,5) und den SK Markdorf (1,5:6,5) – haben die Lindauer nun in die Erfolgsspur gefunden.