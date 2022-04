Schachclub Lindau klettert an die Tabellenspitze

Mit einem ungefährdeten 6,5:1,5-Heimerfolg gegen den Post SV Ulm hat die erste Mannschaft des Schachclubs Lindau die Tabellenführung in der Landesliga Oberschwaben übernommen. Aufgrund der besseren Brettpunktebilanz stehen die Lindauer mit 11:1 Punkten vor den SF Mengen.

Kantersieg deutet sich früh an

Beim Sieg gegen die Ulmer am Sonntag bogen die Lindauer schnell auf die Siegerstraße ein. Karl Steudel am Spitzenbrett und Günter Scherbaum an Brett sieben gewannen ihre Spiele bereits nach der Eröffnungsphase. Ebenso erfolgreich gestalteten Xaver Fichtl an Brett acht, Alfons Raiber an Brett sechs, Thomas Jäckel an Brett drei und Stefan Greussing an Brett fünf ihre Duelle. So war es verkraftbar, dass der bisher erfolgreichste Spieler im Team, Harald Schulze an Brett vier wegen eines Rechenfehlers verlor. Holger Lassahn an Brett zwei spielte Remis.

In zwei Wochen folgt für die Lindauer die Auswärtspartie beim SC Obersulmetingen (Sonntag, 24. April, ab 10 Uhr), bevor im Mai der Showdown gegen die aktuell punktgleichen SF Mengen stattfindet.