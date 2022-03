Schach-Landesliga: SC Lindau übernimmt Tabellenführung

Die Schachspieler des SC Lindau haben den vierten Saisonsieg in der Landesliga Oberschwaben gelandet. Bei den SF Vöhringen gewannen die Lindauer mit 5:3. Damit hat der SCL erstmals die Tabellenführung übernommen.

Im Auswärtsspiel in Vöhringen erwischten die Lindauer Denksportler einen sehr guten Start. Sowohl Karl Steudel am Spitzenbrett als auch Xaver Fichtl an Brett sieben überspielten ihre Gegner bereits in der Eröffnungsphase und gewannen sicher – der SCL führte mit 2:0. Nach zwei Remispartien von Stefan Greussing an Brett fünf und Heiko Roth am achten Brett konnte Vöhringen auf 2:3 verkürzen. Holger Lassahn hatte es am zweiten Brett mit Roland Meyer, dem nominell stärksten gegnerischen Spieler, zu tun und unterlag in einem laut SCL-Mitteilung schwierigen Endspiel.

Harald Schulze gewinnt entscheidendes Duell

Noch vor der ersten Zeitkontrolle stellte Thomas Jäckel an Brett drei mit einem energischen Königsangriff und Gewinnkombination den alten Abstand zum 4:2 wieder her. Danach gab es einen Rückschlag für Lindau: Günter Scherbaum an Brett sechs musste trotz vierstündiger Gegenwehr zum 3:4 aufgeben. Weil aber Harald Schulze an Brett vier sein Duell gegen David Renner gewann, setzten sich die Gäste mit 5:3 durch.

Im nächsten Heimspiel am 10. April um 10 Uhr treffen die Lindauer auf den Post SV Ulm.