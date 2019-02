Schach-Erste verliert klar mit 2:6

Mit einer erwartet klaren Niederlage beim Tabellenersten Mengen ist die erste Mannschaft des Schachklubs Lindau weiter in die Abstiegszone der Landesliga-Oberschwaben gerutscht und steht jetzt auf dem neunten und damit vorletzten Tabellenrang. Das Ergebnis spiegelt jedoch nicht die Lindauer Chancen, wie es im Pressebericht heißt. Leichtfertig wurde ein Punktgewinn oder gar der Überraschungssieg aus der Hand gegeben.

Die Lindauer starteten furios: Nach einem Auftakt-Remis von Holger Lassahn am dritten Brett konnte Karl Steudel am Spitzenbrett eins seinen Gegner mit einer Opferkombination bereits nach einer Stunde Spielzeit zur Aufgabe zwingen – Lindau führte unerwartet mit 1,5:0,5.

Zudem standen alle Bretter gleich bis besser für die Inselstädter. Noch vor der ersten Zeitkontrolle glich das Favoritenteam aus, da Günter Scherbaum am achten Brett in besserer Stellung einen Konter übersah und aufgeben musste. Nach einem weiteren Remis durch Heiko Roth an Brett sieben gelang kein weiterer Punktgewinn. Xaver Fichtl verlor am sechsten Brett ebenso unnötig wie Harald Schulze am vierten Brett, der auf Zeit verlor. Beim Stand von 2:4 konnten keine Remisgebote mehr angenommen werden, nur Siege zählten: Aber es lief einfach nicht im Lindauer Team – und so gingen auch die klaren Gewinnstellungen von Alfons Raiber am fünften und Gebhard Eiler am zweiten Brett zum 2:6-Endstand verloren. Nun braucht die Erste aus den zwei verbleibenden Spieltagen noch mindestens einen Sieg, sonst droht der Gang in die Schach-Bezirksliga.

Für eine Riesenüberraschung sorgte hingegen Lindaus Schach-Dritte in der A-Klasse: Gegen den Tabellenführer Leutkirch 2 gelang ein nie erwarteter 4,5:1,5-Erfolg, womit der Klassenerhalt wieder aus eigener Kraft möglich ist. Der Lindauer Mannschaftsführer Steffen Baron schaffte am ersten Brett ein Remis. Moritz Löhr und Peter Rabel sorgten mit zwei Siegen für die Führung, welche ausgerechnet durch die beiden Jüngsten im Team, Simon Baron und Jonas Steur, zum Sieg für Lindau ausgebaut werden konnten.