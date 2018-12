Schach-Erste aus Lindau verliert in Biberach

Am fünften Spieltag der Schach-Landesliga Oberschwaben hat die erste Mannschaft des Lindauer Schachclubs die zweite Niederlage einstecken müssen. Gegen das Team Biberach 2 verloren die Gäste vom Bodensee denkbar knapp mit 3,5:4,5. Laut Vereinsbericht war allerdings die Ersatzbank des Schach-Oberligisten im Vergleich der Ranglistenzahlen an allen acht Brettern besser aufgestellt.

Die Lindauer hielten lange gut mit: Nach einem Auftaktsieg von Karl Steudel am Spitzenbrett eins, der einen Eröffnungsfehler des Gegners mit Matt bestrafte, folgten zwei Remispartien von Alfons Raiber und Xaver Fichtl an den Brettern vier und fünf. Zu diesem Zeitpunkt lag Lindau nach zwei Stunden Spielzeit mit 2:1 in Führung. Kurz vor der ersten Zeitkontrolle glich Biberach aus, da das Endspiel von Holger Lassahn am zweiten Brett nicht mehr zu halten war. Für die erneute Gästeführung sorgte Michael Voss am achten Brett, dessen Gegner eine ausgeglichene Stellung überzog und mit Matt ausgekontert wurde.

Nun fehlte noch ein ganzer Punkt aus den verbliebenen drei Partien zum Unentschieden. Trotz langer Gegenwehr gingen die beiden Endspiele von Heiko Roth am sechsten und Harald Schulze an Brett drei für Lindau zum 3:4 verloren. Somit konnte nur noch Günter Scherbaum am siebten Brett punkten. In einem ausgeglichenen Turm-Endspiel musste er schließlich nach mehr als fünf Stunden Spieldauer Gewinnversuche einstellen und das Remis zum 3,5:4,5-Endstand akzeptieren.

Im nächsten Heimspiel stellt sich mit Ravensburg ein punktgleicher Rivale um den Klassenerhalt in Lindau vor.