Schach-Erste aus Lindau bleibt in der Landesliga

Mit einem unerwartet klaren 5,5:2,5-Erfolg im letzten Auswärtsspiel der laufenden Saison gegen das Team Jedesheim 3 hat die erste Mannschaft des Lindauer Schachclubs vorzeitig den Klassenerhalt in der Landesliga Oberschwaben gesichert. Laut Pressemitteilung gibt es, mit Blick auf den Nichtabstieg, fürs Schachteam vom Bodensee zwar noch rechnerische Gefahren. Hierfür müssten jedoch vier von fünf Begegnungen am abschließenden Spieltag gegen die Lindauer laufen, was nicht zu erwarten ist.

Das Abstiegsduell gegen den Bezirksliga-Aufsteiger begann recht zäh umkämpft: Drei Stunden Spielzeit waren vorbei, als Gebhard Eiler am zweiten Brett ein Remisgebot des Gegners akzeptierte. In der Folge ergaben sich langwierige Partien – die Lindauer gerieten mit zwei Niederlagen zunächst in Rückstand. Sowohl Teamführer Karl Steudel am Spitzenbrett eins als auch Alfons Raiber am vierten Brett wurden im Mittelspiel ausgekontert.

An den verbliebenen Brettern hatten sich inzwischen ausgeglichene und überlegene Stellungen entwickelt. So konnten Harald Schulze am dritten und Xaver Fichtl am fünften Brett mit energischen Königsangriffen zwei Siege zum 2,5:2,5-Ausgleich einfahren.

Kurz nach der ersten Zeitkontrolle gingen die Lindauer erstmals in Führung: Günter Scherbaum brachte ein überlegenes Endspiel sicher zum 3,5:2,5-Zwischenstand nach Hause. Jetzt fehlte nur noch ein Zähler aus zwei total ausgeglichenen Stellungen zum Gewinn der Begegnung. Doch diesmal lief es für die Erste wie am Schnürchen: Heiko Roth am sechsten und Stefan Greussing am achten Brett gewannen sogar noch zum 5,5:2,5 Endstand.

Lindau trifft nun noch auf den Post SV Ulm 1, hat jedoch den Klassenerhalt praktisch erreicht. Nur mehrere unerwartete Ergebnisse könnten bei einer Niederlage, rein rechnerisch gesehen, gefährlich werden. Bei vier von fünf Partien wäre dies jedoch sehr unwahrscheinlich.