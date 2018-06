Schüsse auf dem Bodensee verunsichern Bürger

Schüsse auf dem Bodensee haben am Mittwochabend Bürger verunsichert.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Spaziergängerin am Mittwochabend im Bereich Eichwaldstraße, dass zwei Männer im Bodensee von einem Motorboot aus auf Vögel schossen und informierte über Notruf die Polizei. Die eingesetzte Streife konnte im Bereich des westlichen Bodenseeufers keine Boote mehr finden. Ein weiterer Zeuge gab an, dass das kleine Motorboot mit den zwei Personen in Richtung Lindauer Insel gefahren war.

Die Polizei fand schließlich an einem Steg im kleinen See das Motorboot sowie die beiden 37 und 59 jährigen Schützen aus dem Landkreis Lindau. Die Überprüfung ergab, dass es sich hier um zwei Jäger mit entsprechenden Jagdberechtigungen handelte. Auch für die mitgeführten zwei Schrotgewehre konnten die Jäger die vorgeschriebenen Waffenbesitzkarten und Waffenscheine vorweisen. Die beiden Personen gaben an, Rabenkrähen und Stockenten geschossen zu haben, was die Überprüfng der Beute auch bestätigte. Die tierschutzrechtlichen Überprüfungen ergaben keine Beanstandungen. Außerhalb der Schonzeit ist es berechtigten Personen erlaubt, auf dem Bodensee von einem Boot aus, die Jagd auszuüben, schreibt die Polizei. (lz)