Warum ist die Antarktis für uns so wichtig, obwohl sie sehr weit weg ist? Warum sollten wir sie unbedingt schützen? Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen haben 51 Dritt- und Viertklässler der Grundschulen Oberreitnau und Lindau-Reutin-Zech im Dornier-Museum in Friedrichshafen an der Kinderakademie Bodensee des Vereins Schweizer Kinder bekommen: „Herausforderung Antarktis“ lautete der spannende Titel des Vortrags von Extremsegler und Expeditionsleiter Jochen Werne. Im Anschluss daran haben die Kinder eine kostenlose Führung durchs Museum bekommen. Ihr Fazit und das der Lehrerinnen: „Es war große Klasse.“

Jochen Werne ist Marketingchef einer Privatbank in München. In seiner Freizeit ist der 46-Jährige leidenschaftlicher Segler. Nach verschiedenen Expedition, unter anderem in die Arktis, hat es ihn vor kurzem in die Antarktis gezogen. Nicht einfach so – der gebürtige Waldshuter will mit seinem Team der „Expedition Antarctic Blanc“ (übersetzt: Expedition weiße Antarktis) die Öffentlichkeit für die Erhaltung des einmaligen antarktischen Ökosystems sensibilisieren, indem er und sein Team auch unter der „Clean-Seas“-Flagge (übersetzt: saubere Meere) der Vereinten Nationen zur Bekämpfung von Plastikmüll gesegelt sind. Zudem wollen die Segler Wissenschaftler unterstützen sowie historischen Entdeckern und Erforschern des weißen Kontinents die Ehre erweisen.

Doch wo liegt eigentlich die Antarktis? Und wie kommt man dort hin? Jochen Werne demonstriert es den Kindern auf einer Karte. Zeigt Fotos des 20 Meter langen Alu-Zweimastschiffes Santa Maria Australis, mit dem er und seine Crew die Drake-Passage, die gefährlichste Wasserstraße der Welt, bewältigt haben – im Team, das ist im besonders wichtig, und mit der Natur. „Merkt Euch das fürs Leben. Arbeitet nie gegen die Natur. Dann wird es schwierig“, betont Jochen Werne. Die Kinder erfahren, dass in der Antarktis 80 Prozent der Süßwasser-Trinkwasservorräte tiefgefroren sind und wir sie deshalb unbedingt schützen sollten – und auch, weil sie Lebensraum für viele Tiere, beispielsweise für Pinguine und Blauwale ist. Minus 89 Grad Celsius beträgt die kälteste Temperatur, die jemals in der Antarktis gemessen wurde, im Durchschnitt sind es minus 30 Grad Celsius. 2,138 Kilometer ist die Eisschicht dort durchschnittlich dick, Berge sind höher als 4000 Meter.

Jochen Werne zeigt einen Film von seiner abenteuerlichen Reise, die von 19 Nationen, darunter Deutschland und England, unterstützt wurde. Dreieinhalb Tage hat sie von Chile in die Antarktis gedauert, zurück etwas länger. Die Segler entnehmen dem Meer Plankton, das sind Kleinstlebewesen, die Hinweise auf den Klimawandel geben können. Wissenschaftler werden das Plankton untersuchen. Zudem formen die Segler aus Eis einen Kranz, legen ihn stellvertretend für 19 Nationen im ewigen Eis nieder und gedenken damit der historischen Seefahrer, „die unglaubliche Strapazen bewältigt haben“, wie Jochen Werne sagt.

Nach dem Film fragt er die Kinder, wer gerne dabei gewesen wäre. Zaghaft meldet sich ungefähr ein Drittel der Mädchen und Buben. Zaghaft vielleicht deshalb, weil die Expedition auch eine Herausforderung war – Autopilot ist nicht, gilt es doch, Eisberge zu erkennen und zu umschiffen. Bis zu acht Meter hoch sind die Wellen, Ausschlafen ist nicht drin – jeweils nach vier Stunden ist Wachwechsel. Dann steht beispielsweise Kochen an.

Jochen Werne lässt die Kinder raten, wie schwer der Anker der Santa Maria Australis ist. Die Antwort, die ein paar Kinder fast bis auf das Kilogramm richtig raten: 70 Kilogramm. Überhaupt staunen der Referent und auch die Lehrerinnen, wie viel manche Kinder über die Antarktis und ihre Tierwelt wissen. „Das ist schon fast unglaublich“, sagt auch der Referent. „Gleichzeitig gibt es viel Hoffnung – ihr Kinder könnt wahnsinnig viel bewegen. Auch das müsst ihr wissen.“