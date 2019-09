Schüler wollen über die Alpen

14 Schüler des Valentin-Heider-Gymnasiums (VHG) haben sich am vergangenen Samstag zu einer Alpenüberquerung aufgemacht. Sie werden nun in Begleitung von vier Lehrern mit ihren Mountainbikes 450 Kilometer und 4900 Höhenmeter bestreiten.

Hochmotiviert radelte die Gruppe am ersten Tag bis nach Chur und war dabei schneller als geplant, heißt es in einem Bericht der Gruppe. In Chur angekommen trennte sich die Gruppe. Alle, die nach den knapp 100 Kilometern noch fit waren, bestritten den steilen Anstieg von 1200 Höhenmetern mit dem Rad, alle anderen fuhren die Steigung mit dem örtlichen Bus. Abends kamen alle in Parpan in der Schweiz an. Bis auf eine gerissene Kette gab es am ersten Tag keine Zwischenfälle. Auch der zweite Tag über den Albulapass mit 1700 Höhenmetern und 60 Kilometern wurde erfolgreich bestritten. Bis zum Endziel, dem Gardasee, sind es noch circa 270 Kilometer.