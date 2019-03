Schüler sammeln Müll am Bodenseeufer

Dass Kritiker ihnen vorwerfen, die Schülerstreiks für mehr Klimaschutz seien nur ein Vorwand zum Schule-Schwänzen, ärgert die Lindauer Schüler der Aktion Fridays für Future. An diesem Freitag wollen sie deshalb außerhalb der Schulzeit etwas für die Umwelt tun und Müll aufsammeln.

Natürlich seien nicht nur Schüler eingeladen, an diesem Freitag, 29. März, Müll am Bodenseeufer aufzusammeln, sagen Jonathan Kindermann und Nicolas Wydra beim Pressegespräch mit der LZ. Wichtig ist den jungen Lindauer Klimaaktivisten, dass sie ein Zeichen gegen die Kritiker setzen. Treffpunkte sind um 15.30 Uhr der Steg am Giebelbachufer und die Bushaltestelle Grenzsiedlung Zech. Die Schüler hoffen, dass sich an beiden Orten 50 Helfer aufmachen, um Unrat aufzusammeln, der sich am Seeufer befindet. Damit die Aktion möglichst klimaneutral abläuft, haben die Jugendlichen Lastenfahrräder organisiert, mit denen sie den Müll abtransportieren können. Autos seien dafür nicht nötig. Angekündigt haben sich für die Aktion bereits Schüler der Freien Schule Lindau ebenso wie vom Bodensee-Gymnasium und dem Valentin-Heider-Gymnasium, aber natürlich sei jeder weitere Helfer willkommen, das gelte nicht nur für Schüler, auch Erwachsene dürfen helfen und sich von der Ernsthaftigkeit des Schülerengagements überzeugen.