Schüler machen sich fürs Theater schick

Wolfgang Borchert gehört mit seinen Stücken und Kurzgeschichten, die im Nachkriegsdeutschland spielen, zum typischen Literaturkanon der bayerischen Realschule. Als das Drama „Draußen vor der Tür“ nun im Stadttheater Lindau angeboten wurde, machten sich die Deutschlehrer Nadja Koerner und Sonia Palermo mit Schülern der neunten Klassen der Realschule im Dreiländereck auf, dieses Stück im Theater zu bewundern.

Auch im vergangenen Schuljahr kam der freiwillige Theaterbesuch bei den meisten Jugendlichen sehr gut an, so dass sie zu „Wiederholungstätern“ wurden und sich nun auf diesen Theaterabend freuten, heißt es in einem Schreiben der Schule. Zudem stieß auch der Inhalt des Dramas „ein einsamer Kriegsheimkehrer“ auf großes Interesse bei den Schülern.

Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will, so beschreibt Wolfgang Borchert selbst sein Stück der Vergangenheitsbewältigung, doch dem Theater Konstanz gelang es, die Kriegsheimkehrthematik in die Moderne umzusetzen und damit auch Jugendliche zu fesseln. Gerade das Bühnenbild und das Können des Schauspielers „Beckmann“ begeisterte die Schüler. Im Anschluss an die Vorführung nahmen sie auch an dem Nachgespräch mit dem Dramaturgen und der Theaterpädagogin des Theaters Konstanz teil. Hierbei konnten einzelne Zuschauer ihre Wahrnehmungen zu dem Stück äußern und manch ein Jugendlicher lernte neue Interpretationsansätze zum gesehenen Drama kennen.