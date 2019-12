Schüler lernen die deutsche Kultur kennen

Mit dem Bewertungsgespräch im Schachener Hof ging für drei Kochschüler aus der Bretagne ein sechswöchiges Praktikum in deutschen Restaurants zu Ende. Im Rahmen eines europäischen Programms sind dieses Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge Schüler des Lycèe Jean Chaptal in Quimper nach Lindau gekommen, um von dort in Restaurants die deutsche Sprache, Küche und Kultur kennenzulernen. Durch das Engagement von Martha Hoffmann, Französischlehrerin am Berufsschulzentrum Lindau, und Thomas Kraus, Küchenchef im Schachener Hof, sind diese Praktika in Lindau zur Tradition geworden. So war für Ossian Braunwarth im Gasthof am Schloss in Amtzell, Lucas Gabriel im Schwarzen Hasen in Wangen und Lucie Goenvic im Schachener Hof die Zeit wie im Flug vergangen.