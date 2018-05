Schüler laden zum „Inklusiven Tanzkränzchen“

„Kooperation mit Nachbarn“ lautet die gelebte Devise des diesjährigen P-Seminars der Oberstufe am Valentin-Heider-Gymnasium Lindau. Seit 2008 arbeitet die Schule nun schon erfolgreich mit der Lindauer Außenstelle der Lindenberger Werkstätten, einer Einrichtung der „Lebenshilfe“, zusammen. Gemeinsam wurden viele bemerkenswerte Projekte verwirklicht, darunter auch zwei Tanzkurse, wobei stets das Thema „Inklusion“ als selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung im Mittelpunkt stand, berichtet die Schule in einem Schreiben.

Auch dieses Jahr möchten die 14 Schülerinnen des Projekt-Seminars „Inklusives Tanzkränzchen“ der 11. Klasse des Gymnasiums wieder einen Tanzkurs mit anschließendem Abschlussball auf die Beine stellen. Der Ball, der am Freitag, 20. Juli, im Reutiner Pfarrheim St. Josef stattfinden wird, hat das Motto „Once upon a time – Tanz durch die Jahrzehnte“ und steht unter der Leitung von Daniela Schäffler, Koordinatorin des Projekts von Seiten der Lebenshilfe, und Barbara Guggenberger, Studienrätin am VHG.

Laut Cosima Paul, Schülerin der Projektgruppe, ist es das „Ziel dieses Projektes, Menschen mit Behinderung besser in unsere Gesellschaft zu integrieren und ihnen die Möglichkeit zu bieten, in ungezwungener Atmosphäre mit ihren Mitmenschen auf sozialer und emotionaler Ebene interagieren zu können. Für alle Besucher – mit und ohne Behinderung – stellt der Ball eine großartige Chance dar, eventuelle Vorurteile und Berührungsängste abzubauen, neue interessante Bekanntschaften zu machen und vielleicht sogar dauerhafte Freundschaften zu schließen.“ Für Lara Kubeth, ebenfalls Teilnehmerin des P-Seminars, „sollen unsere Gäste aber natürlich vor allem auch sehr viel Spaß haben und einen unvergleichlichen Abend mit temperamentvoller Bandbegleitung, verschiedenen Tänzen, originellen Sondereinlagen und hervorragendem Essen genießen“. Da die Schülerinnen dies alles selbstständig organisieren und die Location, das Catering, die Einlagen, die Band und so weiter nicht unerhebliche Kosten verursachen, würden sie sich sehr freuen, wenn die Lindauer Bevölkerung für diesen guten Zweck einen kleinen finanziellen Beitrag leistet und damit das Vorhaben unterstützt, den über 70 Mitarbeitern der Lindenberger Werkstätten sowie den Schülern und übrigen Gästen einen unvergesslichen gemeinsamen Abschlussball zu bereiten, der inklusives Miteinander lebendig, erlebbar und spürbar werden lässt. Herzlich sind Interessierte auch dazu eingeladen, selbst an dieser Veranstaltung teilzunehmen.