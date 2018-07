Schüler kochen für bedürftige Familie in Peru

Die Spanisch-Klasse der 9. Jahrgangsstufe des Valentin-Heider Gymnasiums hat sich in diesem Schuljahr intensiv mit dem lateinamerikanischen Land Peru und dessen Kultur auseinandergesetzt. Die Schüler waren begeistert von diesem vielfältigen Land und schlugen vor, gemeinsam typische Gerichte zu kochen. Mit diesem kleinen Kochprojekt verfolgten sie außerdem ein klares Ziel: Die Gerichte sollten in der Pause verkauft werden, den Erlös wollten die Schüler einer armen Familie in Peru spenden.

Alle halfen enthusiastisch mit und kurze Zeit später strömte ein unwiderstehlicher Duft durch das Schulhaus. Dieser lockte viele hungrige Schüler an, sodass am Ende ein Betrag von insgesamt 55 Euro gesammelt werden konnte. Diese Summe spendeten die Jugendlichen schließlich an den deutsch-peruanischen Verein El Chasqui, der den Schülern eine peruanische Muttersprachlerin bei ihrem Unterrichtsbesuch empfahl. Die begünstigte peruanische Familie konnte davon das Hörgerät ihres kranken Sohnes warten lassen und zudem zwei warme Winterdecken für die Kinder kaufen.

Die Schüler waren berührt vom Schicksal des Jungen und stolz darüber, was sie gemeinsam durch ein bisschen Kochen geschafft hatten.