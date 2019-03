Schüler forschen im Bogy unter besten Bedingungen

Zumindest was seinen naturwissenschaftlichen Zweig betrifft, ist das Bodensee-Gymnasium (Bogy) nun bestens gerüstet. Insgesamt 165 000 Euro hat der Landkreis in die Hand genommen, um die drei naturwissenschaftlichen Fachräume Chemie, Biologie und Physik zu sanieren und mit modernster Ausstattung einzurichten. Mit seinem Besuch hat Landrat Elmar Stegmann die Räume nun offiziell an Schule und Schüler übergeben.

„Das ist ein besonderer Tag“, betonte Jutta Merwald, die erst vor Kurzem als neue Rektorin an das Bodensee-Gymnasium gekommen ist. Sie freute sich, dass im neu sanierten naturwissenschaftlichen Trakt der Schule nun alles „vom Feinsten“ ist. Als einzige Schule im Landkreis, die den naturwissenschaftlichen Zweig anbiete, genieße das Bogy ohnehin ein Alleinstellungsmerkmal. „Wenn wir solche attraktiven und optimalen Räume bieten können, kann auch der Bildungsauftrag bestens erfüllt werden“, sagte Merwald und fand: „Wir haben jetzt die optimalen Bedingungen für kleine und große Forscher.“

Das freute auch Landrat Elmar Stegmann. Es sei keine Frage gewesen, die drei naturwissenschaftlichen Räume des Bogys zu sanieren. So wurden neue Schallschutzdecken eingebaut. Für die neuen Schülertische und -stühle wurden die Podeste umgebaut, außerdem die Wände neu gestrichen und in zwei Klassenzimmern ein neuer Bodenbelag verlegt. „Insgesamt hat der Landkreis 165 000 Euro aufgewandt.“

Ganz abgesehen davon, dass der Landkreis in den vergangenen sieben Jahren 3,5 Millionen Euro in die Schule investiert hat, will er noch 2019 insgesamt 105 000 Euro investieren, versprach Stegmann. Der Kreisrat habe 40 000 Euro für die Sanierung des Zeichensaals vorgesehen, 20 000 Euro für den Fassadenanstrich, 11 500 Euro für die Reparatur des Holzstegs im Oberstufenpausenhof, 11 000 Euro für Schallschutzmaßnahmen in den Fluren, 9000 Euro für Malerarbeiten an der Außenfassade Richtung Hausmeisterhaus, 6000 Euro für neue Bodenbeläge in den Klassenzimmern und 8000 Euro für neue Waschbecken.