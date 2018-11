Schüler fordern Lindauer zum großen Adventsrätsel heraus

Langweilig wird die Adventszeit in diesem Jahr auf keinen Fall: Denn Mathelehrer Samuel Schemm und die 7c und 7d des Valentin-Heider-Gymnasiums haben sich ein spannendes Adventsrätsel überlegt. Jeden Tag wird in der LZ und auf Facebook eine neue Denkaufgabe veröffentlicht. Für die Auflösung haben die Siebtklässler Erklärvideos produziert, in denen sie Rechenweg und Lösung präsentieren. Mitraten kann jeder, der möchte. Zu gewinnen gibt es tolle Preise.

„Das ist mal eine ganz andere Art von Mathe-Aufgaben“, sagt Kristin Euscher. Die Siebtklässlerin gehört zu den Schülern, die für die Auflösung ihres Rätsels ein Video gedreht haben. Entwickelt hat die Aufgaben, die täglich in der Lindauer Zeitung und in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass Du aus Lindau bist...“ erscheinen, Lehrer Samuel Schemm. „Wir hatten solche Rätsel schon klassenintern, wollten jetzt aber mal eine Version für die ganze Schule ausprobieren“, erzählt er. Und wenn schon das komplette VHG am rätseln ist, dann kann auch gleich ganz Lindau mitmachen, dachte sich der Lehrer und hat sich bei der LZ gemeldet.

Siebtklässler des Lindauer Valentin-Heider-Gymnasiums erklären, was es mit dem Rätsel auf sich hat und wie die Lindauer mitmachen können.

Ab Samstag, 1.Dezember, veröffentlicht die Lindauer Zeitung also täglich (außer sonntags) eine Mathematikaufgabe, die Schemm aus landesweiten Mathematiktests für Schüler ab der fünften Klasse zusammengesucht hat. Die Textaufgaben hat der Lehrer noch personalisiert, sodass sie von „echten“ VHG-Schülern handeln. Die Lösung und das nächste Rätsel gibt es immer am folgenden Tag in der LZ.

Parallel werden die Denkaufgaben auf Facebook veröffentlicht, die Auflösung präsentieren die Schüler ebenfalls am Tag danach in Erklärvideos, die sie selbst produziert haben. „Ich habe ihnen ein paar Möglichkeiten für Videos gezeigt und sie dann einfach losgeschickt“, sagt Schemm. Zurück kamen jede Menge ganz unterschiedlicher Erklärvideos. „Ich habe ungefähr 50 Videos gemacht und zehn davon Herrn Schemm gesendet“, erzählt Luca. „Es war schon schwierig.“

Wer die meisten Aufgaben richtig löst, wird Gesamtsieger

Trotzdem: Die besondere Form des Unterrichts kommt bei den Schülern an. „Ich finde es gut, dass man in Mathe auch mal kreativ arbeiten kann“, sagt Ralf Plochotnov. Ob die Videos am Ende perfekt geworden seien, habe dabei keine Rolle gespielt. „Ich finde es schön, dass das ganze auch in der Zeitung kommt“, sagt sein mitschüler Fabian Hornung.

Für das VHG bedeutet das große Adventsrätsel ganz schön viel logistischen Aufwand. „Wir haben unseren Entschuldigungs-Briefkasten umfunktioniert, damit jeder Schüler dort seine Lösungen einwerfen kann“, sagt Schemm. Täglich müssen dann die Mathelehrer aller Stufen die Aufgaben ihrer Schüler korrigieren. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger der Schule.

Emily Hannes (links) und Elena Eiermann tüfteln über den Aufgaben, die Mathelehrer Samuel Schemm ihnen gegeben hat. (Foto: Julia Baumann)

Parallel dürfen alle Lindauer beim großen Adventsrätsel mitmachen. Die Lindauer Zeitung veröffentlicht die Denksportaufgaben täglich in der Zeitung, auf schwaebische.de/lindau und auf der Facebookseite „Du weißt, dass Du aus Lindau bist...“. Lindauer, die mitspielen möchten, müssen ihre Lösungen am selben Tag einschicken, denn am Tag drauf wird bereits die richtige Lösung und das Erklärvideo der Schüler mit dem richtigen Lösungsweg veröffentlicht. Der Lindauer, der die meisten Rätsel löst, bekommt eine Magnum-Flasche Champagner, der beste Schüler ein Jahres-Abo von schwaebische.de. Auch die Zweit- und Drittplatzierten bekommen Geschenke. Sollte es mehrere Gewinner geben, wird gelost.